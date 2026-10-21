В Венгрии арестовали экс-главу Нацбанка Дьёрдя Матолчи

Главная следственная прокуратура взяла под стражу Дьёрдя Матолчи, бывшего главу Центрального банка Венгрии и министра при Викторе Орбане.

Об этом пишет информационное агентство Telex, сообщает "Европейская правда".

Дьёрдя Матолчи задержали утром в среду, 21 октября. Помимо Матолчи, под стражу взяли еще нескольких человек, среди которых адвокат и владелец компании, осуществлявшей реконструкцию виллы на греческом Миконосе, связанной с сыном экс-чиновника Адамом Матолчи.

"Моего клиента подозревают в совершении преступления экономического мошенничества, повлекшего значительный имущественный ущерб, и в совершении правонарушения, связанного с использованием поддельного частного документа", – сообщил агентству Пал Батки, юридический представитель Дьёрдя Матолчи.

Адвокат добавил, что допрос подозреваемого еще не начался, ожидается, что это произойдет в первой половине дня.

Центральная следственная генеральная прокуратура опубликовала заявление, в котором указано, что проводятся следственные действия в рамках расследования, ведущегося по факту преступления злоупотребления доверием, повлекшего особо значительный имущественный ущерб.

В сентябре руководство Венгерского национального банка подало заявление о подозрении в злоупотреблении доверием, халатном исполнении служебных обязанностей, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением в связи с обесцениванием пяти объектов недвижимости, находящихся в его собственности.

Вскоре после этого председатель Центрального банка Венгрии Михай Варга также сообщил, что в установленный срок передал еще 30 тысяч страниц документов следственной комиссии, расследующей злоупотребления, связанные с предыдущей деятельностью банка.

Ранее сообщалось, что сын бывшего председателя Центрального банка Венгрии Дьёрдя Матолчи перевозит свои самые ценные активы из Будапешта в Дубай.

Напомним, Дьёрдь Матолчи возглавлял Центральный банк Венгрии до конца ноября 2024 года, когда тогдашний премьер-министр Виктор Орбан заменил его на Михая Варгу с целью восстановления экономики перед выборами.