Орбан змінює керівника Центробанку на тлі ослабленої економіки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув міністра фінансів Міхая Варгу на пост наступного голови Центрального банку Угорщини у прагненні відновити економіку перед виборами 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Орбан намагається вивести Угорщину з минулорічного спаду, спричиненого інфляцією, в результаті чого економіка країни повернулася до технічної рецесії і падіння форинта.

Варга був депутатом у партії Орбана "Фідес" після перших вільних виборів в Угорщині в 1990 році, а також кілька разів обіймав посаду міністра фінансів, включаючи період після пандемії COVID-19, коли Угорщина мала один з найвищих бюджетних дефіцитів в ЄС.

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59-річний економіст змінить на цій посаді Дьйордя Матолчі, який після виборів 2022 року став все більш критично ставитися до політичного курсу прем'єр-міністра.

Варга, який замінить Матолчі в березні, заявив, що інфляція має бути ключовим пріоритетом банку.

Європейська комісія очікує, що економіка Угорщини зросте лише на 1,8% у 2025 році після практично повної відсутності зростання цього року. Це найповільніші темпи в Центральній Європі і далеко не 3,4% зростання, прогнозовані в бюджеті Угорщини на 2025 рік.

Деякі опитування показують, що правоцентристська партія "Тиса" Петера Мадяра наздогнала партію Орбана "Фідес", що свідчить про те, що вибори 2026 року можуть не принести перемоги Орбану.

Орбан прагне відродити економіку за рахунок збільшення житлового будівництва, виділення коштів для малого бізнесу, підвищення зарплат і пенсій, а також збільшення податкових пільг для сімей, щоб компенсувати частину минулорічного сплеску інфляції, яка досягла найвищого рівня в ЄС.

Орбан також розпочав жорстку кампанію проти Мадяра і ЄС, стверджуючи, нібито Брюссель прагне повалити його уряд і встановити маріонетковий режим в Угорщині.