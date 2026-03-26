ЗМІ: син ексглави Центробанку Угорщини перевозить в Дубай своє цінне майно

Син колишнього голови Центрального банку Угорщини Дьйордя Матолчі перевозить свої найцінніші активи з Будапешта до Дубая.

Про це стало відомо угорському медіа 444.hu від незалежних джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Адам Матолчі доручив цю справу угорській компанії, що має досвід у сфері логістики та транспортних перевезень.

Автомобілі, меблі та інші предмети майна відправили залізницею в контейнерах. Імовірно, їх завантажать на судно в одному з європейських портів і доставлять до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Крім того, у статті йдеться, що Адам Матолчі позбувається частини свого майна в Будапешті; наприклад, він продав більшість автомобілів, які не переправив до Дубая.

Вартість перевезення одного автомобіля, виходячи з європейських стандартів перевезень, починається приблизно від 1600 доларів, але може становити навіть у кілька разів більше.

Восени 2024 року син колишнього голови Центрального банку повідомив Direkt36, що він виїхав з Угорщини і заробляє на життя переважно завдяки своїм закордонним бізнес-інтересам та контрактам, які не мають жодного стосунку ані до угорського, ані до будь-якого іншого іноземного уряду.

Видання тоді писало про те, що Матолчі орендує розкішну віллу в Дубаї.

444.hu пише: за інформацією їхнього джерела, обізнаного у справах Центрального банку, Дьйордь Матолчі також вже кілька місяців перебуває в Дубаї і лише зрідка – раз на кілька тижнів – на короткий час приїжджає додому.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув міністра фінансів Міхая Варгу на пост наступного голови Центрального банку Угорщини.

59-річний економіст змінив на цій посаді Дьйордя Матолчі, який після виборів 2022 року став все критичніше ставитися до політичного курсу прем'єр-міністра.

Варто зазначити, що 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

За даними опитувань, 36% угорців вважають, що партія прем'єра Віктора Орбана "Фідес" переможе на виборах 12 квітня попри відставання в опитуваннях від опозиційної "Тиси".

