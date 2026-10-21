Туск про рішення проголосити 2027-й роком УПА та Шухевича: це шкодить Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував рішення Львівської обласної ради оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича", зазначивши, що такий крок допомагає ворогам України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед вильотом до Індії, повідомляє RMF24.

У виступі перед журналістами глава польського уряду зазначив, що це "нерозумне рішення", яке насамперед шкодить самій Україні.

"Я звертаюся до всіх наших партнерів у Києві, до тих, хто розуміє, наскільки важливими є добрі відносини та союзницька співпраця між Польщею та Україною: це ваша відповідальність – не допустити, щоб такі речі траплялися. Подібні демонстрації шкодять виключно Україні та допомагають тим, хто бажає їй зла", – сказав Туск.

Польський прем’єр вважає, що подібні кроки дають привід противникам України блокувати її вступ до Європейського Союзу.

"Якщо, наприклад, противники вступу України до Європейського Союзу шукатимуть привід, то саме в цей момент такий привід був сконструйований депутатами Львівської обласної ради. Сказати, що я абсолютно не розумію цю самогубну тактику, – це все одно, що нічого не сказати. Це не проблема для нас. Це проблема для України", – зауважив глава уряду Польщі.

Прем’єр-міністр зазначив, що він та президент України Володимир Зеленський доклали чимало зусиль, аби "відновити відносини після кризи, пов’язаної з питанням ордена". Йдеться про скандал з відкликанням державної нагороди Польщі, врученої українському президенту, у відповідь на присвоєння українському підрозділу найменування на честь героїв УПА.

Нове обурення у Польщі викликало те, що 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що останнім часом в України покращились відносини із сусідньою Польщею.