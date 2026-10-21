Туск о решении объявить 2027-й годом УПА и Шухевича: это вредит Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал решение Львовского областного совета объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича", отметив, что такой шаг помогает врагам Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил перед вылетом в Индию, сообщает RMF24.

В выступлении перед журналистами глава польского правительства отметил, что это "неразумное решение", которое в первую очередь вредит самой Украине.

"Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность – не допустить, чтобы подобные вещи происходили. Подобные демонстрации вредят исключительно Украине и помогают тем, кто желает ей зла", – сказал Туск.

Польский премьер считает, что подобные шаги дают повод противникам Украины блокировать её вступление в Европейский Союз.

"Если, например, противники вступления Украины в Европейский Союз будут искать повод, то именно в этот момент такой повод был сконструирован депутатами Львовского областного совета. Сказать, что я абсолютно не понимаю эту самоубийственную тактику, – это все равно, что ничего не сказать. Это не проблема для нас. Это проблема для Украины", – отметил глава правительства Польши.

Премьер-министр отметил, что он и президент Украины Владимир Зеленский приложили немало усилий, чтобы "восстановить отношения после кризиса, связанного с вопросом ордена". Речь идет о скандале с отзывом государственной награды Польши, врученной украинскому президенту, в ответ на присвоение украинскому подразделению названия в честь героев УПА.

Новое возмущение в Польше вызвало то, что 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это решение наносит ущерб отношениям двух стран.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в последнее время у Украины улучшились отношения с соседней Польшей.