Зеленський переконаний, що відносини з Польщею покращились

Президент Володимир Зеленський вважає, що останнім часом в України покращились відносини із сусідньою Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у суботу, 17 жовтня, відповідаючи онлайн на питання журналістів.

У глави держави запитали, чи означає його повернення до використання аеропорту в Жешуві покращення відносин з Польщею, та чи можна очікувати інших проявів цього покращення.

У відповідь Зеленський зазначив, що "у нас дійсно покращились відносини з Польщею".

"Я дуже вдячний за це і Польщі, і нашим командам, і вдячний прем'єр-міністру (Дональду Туску). Вдячний народу Польщі за те, що підтримуєте Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом. Ворог один – Росія, і вона дуже занепокоєна тим, що Україна і Польща – сильний союз", – сказав Зеленський.

За його словами, обом країнам потрібно лише посилювати відносини і будь-які проблемні рішення вирішувати спокійніше.

"Навіть дуже складні речі ми вирішимо, я впевнений в цьому… Це будуть двосторонньо вигідні відносини, через повагу, через важливість безпеки в Європі", – додав глава держави.

Нагадаємо, 14 жовтня, вперше після початку скандалу з орденом Білого орла, президент Володимир Зеленський вилетів у відрядження з аеропорту в Жешуві.

Відносини між Україною та Польщею серйозно загострились у кінці травня та на початку червня, коли польський президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена Білого орла через найменування однієї з військових частин на честь героїв УПА.

7 червня Зеленський, прилетівши до Великої Британії з візитом, зробив це через аеропорт Кишинева, тоді як раніше регулярно користувався аеропортом польського Жешува для закордонних візитів.

Всі наступні закордонні поїздки президент здійснював з Молдови або Румунії. Лише наприкінці липня Зеленський, повертаючись зі США, прилетів у Люблін, оскільки у нього там була запланована зустріч із Дональдом Туском.