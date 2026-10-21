У Навроцького заявили, що переговори про мир мають відбуватися лише за участю України

У президента Польщі Кароля Навроцького прокоментували плани проведення зустрічі між лідерами США, Китаю та Росії, заявивши, що переговори про завершення російсько-української війни мають відбуватися за участю України.

Про це заявив речник Навроцького Рафал Лешкевич, повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Лешкевич, оцінюючи, чи був би саміт за участю президента США Дональда Трампа, правителя РФ Владіміра Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна небезпечним, заявив, що "будь-які мирні переговори щодо України мають відбуватися за участю представників президента України".

"Взагалі невідомо, чи відбудеться цей саміт. Ялта (Ялтинська конференція 1945 року. – Ред.) проходила в особливих умовах. Закінчувалася Друга світова війна – конфлікт глобального, а не регіонального характеру. Сьогодні ми не знаємо, чи відбудеться зустріч у листопаді. Наразі тривають переговори в Осло, а також відбудуться переговори (спецпредставника президента США. – Ред.) з Путіним у Петербурзі", – зазначив речник польського президента.

При цьому він заявив, що Трамп є "єдиним політиком світового рівня, який хоче домогтися миру". На це журналіст зазначив, що питання в тому, якою ціною американський президент намагається це зробити.

"Це хороше питання, але покажіть мені іншого політика світового рівня, який хоче послідовно домогтися миру в Україні. Ми не знаємо, як це буде виглядати", – відповів Лешкевич.

За його словами, польський президент під час кожної розмови з Трампом наголошує йому, що Путіну не можна довіряти, а до домовленостей з РФ завжди слід ставитися з великою обережністю.

На запитання про те, чи дзвонить або пише Навроцький президенту США з повідомленням, що не рекомендує проводити зустріч з Сі та Путіним щодо України, Лешкевич повторив, що "будь-які переговори щодо України мають вестися з представниками України"

Речник президента також прокоментував те, що Трамп більше не хоче бачити українського президента Володимира Зеленського на переговорах.

"Припускаю, що це певна стратегія ведення переговорів. Даймо перемовникам спокійно попрацювати. Позиція Польщі в цьому питанні є чіткою, очевидною і не викликає жодних сумнівів", – заявив він.

Лешкевич також розкритикував спікера польського Сейму Влодзімежа Чажастого, який звернувся до Навроцького із закликом відреагувати на плани проведення зустрічі Трампа, Сі та Путіна.

"Я посміхаюся, коли чую слова посткомуніста, "кав’ярного" лівака Влодзімежа Чажастого. Позиція Канцелярії президента є чіткою, про це також неодноразово говорив міністр Марчин Пшидач, який відповідає за міжнародні справи, – що переговори щодо України мають відбуватися за участю президента України. І все", – підкреслив він.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 19 жовтня, що він готовий зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.