У Навроцкого заявили, что переговоры о мире должны проходить только с участием Украины

В администрации президента Польши Кароля Навроцкого прокомментировали планы проведения встречи между лидерами США, Китая и России, заявив, что переговоры о прекращении российско-украинской войны должны проходить с участием Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич, сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Лешкевич, оценивая, был ли бы саммит с участием президента США Дональда Трампа, главы РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина опасным, заявил, что "любые мирные переговоры по Украине должны проходить при участии представителей президента Украины".

"Вообще неизвестно, состоится ли этот саммит. Ялта (Ялтинская конференция 1945 года. – Ред.) проходила в особых условиях. Заканчивалась Вторая мировая война – конфликт глобального, а не регионального характера. Сегодня мы не знаем, состоится ли встреча в ноябре. Сейчас продолжаются переговоры в Осло, а также состоятся переговоры (спецпредставителя президента США. – Ред.) с Путиным в Петербурге", – отметил пресс-секретарь польского президента.

При этом он заявил, что Трамп является "единственным политиком мирового уровня, который хочет добиться мира". На это журналист заметил, что вопрос в том, какой ценой американский президент пытается это сделать.

"Это хороший вопрос, но покажите мне другого политика мирового уровня, который хочет последовательно добиться мира в Украине. Мы не знаем, как это будет выглядеть", – ответил Лешкевич.

По его словам, польский президент во время каждого разговора с Трампом подчеркивает, что Путину нельзя доверять, а к договоренностям с РФ всегда следует относиться с большой осторожностью.

На вопрос о том, звонит ли или пишет ли Навроцкий президенту США с сообщением, что не рекомендует проводить встречу с Си и Путиным по Украине, Лешкевич повторил, что "любые переговоры по Украине должны вестись с представителями Украины"

Пресс-секретарь президента также прокомментировал то, что Трамп больше не хочет видеть украинского президента Владимира Зеленского на переговорах.

"Предполагаю, что это некая стратегия ведения переговоров. Давайте дадим переговорщикам спокойно поработать. Позиция Польши в этом вопросе ясна, очевидна и не вызывает никаких сомнений", – заявил он.

Лешкевич также раскритиковал спикера польского Сейма Влодзимежа Чажастого, который обратился к Навроцкому с призывом отреагировать на планы проведения встречи Трампа, Си и Путина.

"Я улыбаюсь, когда слышу слова посткоммуниста Влодзимежа Чажастого. Позиция Канцелярии президента четкая, об этом также неоднократно говорил министр Марчин Пшидач, отвечающий за международные дела, – что переговоры по Украине должны проходить с участием президента Украины. И все", – подчеркнул он.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 19 октября, что он готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.