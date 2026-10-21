Молдова розпочне розслідування можливого збору даних Росією через додаток для виклику таксі

Молдова оголосила про початок розслідування у зв’язку з підозрами, що російський технологічний гігант "Яндекс" збирає персональні дані молдовських громадян, надсилаючи їх безпосередньо на сервери в Росії, а не зберігаючи у Нідерландах, як вважалося раніше.

Про це пише Radio Free Europe, інформує "Європейська правда".

Підозра щодо витоку даних з’явилася в результаті розслідування молдовської служби RFE/RL. Розслідування викрило звинувачення в ухиленні від сплати податків компанією "Яндекс", зокрема з додатка для виклику таксі Yandex Go.

"Ми розуміємо, що цією платформою користується велика кількість пасажирів і водіїв. Тому ми мусимо розслідувати потенційні ризики, пов’язані з несанкціонованим використанням персональних даних, зокрема через збір, зберігання, обробку або необґрунтований доступ до значних обсягів персональних даних громадян Республіки Молдова", – повідомили в уряді країни.

Судові матеріали, отримані RFE/RL, показали, що у цій справі йдеться про доходи в розмірі близько 7,8 млн доларів від додатка для виклику таксі Yandex Go, які, як стверджується, надходили безпосередньо до банків у Дубаї та Казахстані без оподаткування перед виведенням з країни.

Компанія відмовилася надати дані про водіїв, які користуються цим додатком.

Раніше МЗС Молдови викликало керівника посольства РФ через інциденти з дронами, які залітають у повітряний простір країни.

Нагадаємо, італійське ЗМІ оприлюднило розслідування прокуратури Рима, яке викрило мережу російських шпигунів у посольствах Росії в Італії та Ватикані.