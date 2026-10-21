Молдова начнет расследование возможного сбора данных Россией через приложение такси

Молдова объявила о начале расследования в связи с подозрениями, что российский технологический гигант "Яндекс" собирает персональные данные граждан, отправляя их непосредственно на серверы в России, а не храня в Нидерландах, как считалось ранее.

Об этом пишет Radio Free Europe, сообщает "Европейская правда".

Подозрение об утечке данных возникло в результате расследования молдавской службы RFE/RL. Расследование выявило обвинения в уклонении от уплаты налогов компанией "Яндекс", в частности через приложение для вызова такси Yandex Go.

"Мы понимаем, что этой платформой пользуется большое количество пассажиров и водителей. Поэтому мы должны расследовать потенциальные риски, связанные с несанкционированным использованием персональных данных, в частности посредством сбора, хранения, обработки или необоснованного доступа к значительным объемам персональных данных граждан Республики Молдова", – сообщили в правительстве страны.

Судебные материалы, полученные RFE/RL, показали, что в этом деле речь идет о доходах в размере около 7,8 млн долларов от приложения для вызова такси Yandex Go, которые, как утверждается, поступали непосредственно в банки в Дубае и Казахстане без налогообложения перед выводом из страны.

Компания отказалась предоставить данные о водителях, пользующихся этим приложением.

Ранее МИД Молдовы вызвал главу посольства РФ в связи с инцидентами с дронами, залетающими в воздушное пространство страны.

Напомним, итальянские СМИ обнародовали расследование прокуратуры Рима, разоблачившее сеть российских шпионов в посольствах России в Италии и Ватикане.