МЗС Молдови викликало керівника посольства РФ через інциденти з дронами

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору безпілотниками та заявило, що викликало призначеного посла Росії Олега Озерова.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

МЗС Молдови "рішуче засудило" серйозне порушення повітряного простору країни трьома безпілотниками у середу, 30 вересня, на тлі масштабних атак Росії на українські регіони.

У відомстві наголосили, що два з цих безпілотників впали та вибухнули на території Молдови. На цьому тлі 1 жовтня до Міністерства закордонних справ викликали призначеного посла Росії.

У МЗС Молдови акцентували, що найсерйозніший інцидент стався 30 вересня ввечері поблизу села Бранешти в Оргіївському районі, де безпілотник типу "Герань", оснащений реактивним двигуном, врізався в дерева та вибухнув у безпосередній близькості від дороги.

"Ці порушення безпосередньо загрожують безпеці громадян Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ закликає Російську Федерацію негайно припинити атаки на Україну та будь-які дії, що становлять загрозу для Республіки Молдова", – наголосили у заяві.

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.