Британський уряд дозволив буріння газу на родовищі у Північному морі

Після багаторічних судових суперечок уряд Великої Британії повторно схвалив проєкт розробки нового великого газового родовища у британській частині Північного моря.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Родовище "Джекдоу" біля східного узбережжя Шотландії у Північному морі почне постачати газ до Великої Британії з кінця цього місяця. В британському уряді наголосили, що це рішення "підтримає енергетичну безпеку країни за рахунок газу власного видобутку", одночасно мінімізуючи використання імпортованих видів палива з вищими викидами.

"Після ретельного аналізу всіх відповідних факторів я погодилася, що регулятор може надати дозвіл на видобуток газу на родовищі "Джекдоу", – оголосила у середу британська міністерка з питань енергетичної безпеки Міатта Фанбулле.

"Це рішення не суперечить нашим юридично зобов’язуючим кліматичним зобов’язанням, і ми залишаємося рішучими у припиненні видачі нових ліцензій на видобуток нафти та газу та досягненні нульових викидів до 2050 року", – додала посадовиця.

Канцлер скарбниці Джон Гілі також оголосив про запуск "фонду енергетичного багатства", який використовуватиме податкові надходження від нафти та газу Північного моря для інвестування у проєкти відновлюваної та низьковуглецевої енергетики.

Родовище стане місцем першого нового видобутку нафти і газу в британській частині Північного моря з моменту запровадження урядом лейбористів мораторію на нове буріння у 2024 році.

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що буріння на газовому родовищі "Джекдоу" "захистить сотні робочих місць і допоможе зберегти тепло в мільйонах будинків цієї зими".

"Ми прагнемо перейти до відновлюваної енергії та досягти нульового рівня викидів до 2050 року. Але навіть на нашому амбітному шляху щодо клімату нам все ще знадобляться нафта та газ як частина наших енергетичних потреб протягом наступних десятиліть. Ось чому ми застосовуємо прагматичний підхід до Північного моря", – заявив він.

Родовище "Джекдоу", разом із суперечливим нафтовим родовищем "Роузбанк", стало центром дискусій щодо того, як Велика Британія поєднує енергетичну безпеку зі своїми цілями щодо досягнення нульових викидів.

Консервативна партія вперше дала зелене світло цьому проєкту у 2022 році, але успішний судовий позов з боку захисників довкілля поставив його під сумнів, і проєкт перебував у підвішеному стані.

Рішення дозволити видобуток газу у "Джекдоу" викликало опір з боку екоактивістів та Партії зелених.

Раніше глава британського уряду Енді Бернем наголосив, що Лондон "не може ігнорувати" природні ресурси Північного моря. Варто зауважити, що видобуток гази та нафти у Північному морі – це крок, до якого неодноразово закликав президент США Дональд Трамп.

Сам американський президент похвалив прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, який натякнув на можливість видобутку нафти та газу в Північному морі.