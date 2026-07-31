Президент США схвально відреагував на натяк прем'єра Британії щодо ресурсів Північного моря

Американський президент Дональд Трамп похвалив прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, який натякнув на можливість видобутку нафти та газу в Північному морі.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Раніше глава британського уряду наголосив, що Лондон "не може ігнорувати" природні ресурси Північного моря. Варто зауважити, що видобуток гази та нафти у Північному морі – це крок, до якого неодноразово закликав Трамп.

"Єдине, що, здається, звучить голосно і чітко, – це те, що він [Бернем] хоче зробити свою країну багатою, і він знає, що може це зробити, відкривши видобуток нафти в Північному морі", – сказав Трамп.

Американський президент переконаний, що прем’єр Британії врешті піде на такий крок.

"Якби Стармер зробив це, він би зараз не сидів удома й не дивився телевізор", – додав Трамп.

Раніше президент США, коментуючи кандидатуру нового прем’єра Британії, припустив, що наступник Стармера не відкриє Північне море для видобутку нафти.

Писали також, що призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Мілібенд, перебуваючи на посаді міністра енергетики, блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію.