После многолетних судебных споров правительство Великобритании повторно одобрило проект разработки нового крупного газового месторождения в британской части Северного моря.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Месторождение "Джекдоу" у восточного побережья Шотландии в Северном море начнет поставлять газ в Великобританию с конца этого месяца. В британском правительстве подчеркнули, что это решение "укрепит энергетическую безопасность страны за счет газа собственной добычи", одновременно минимизируя использование импортируемых видов топлива с более высокими выбросами.

"После тщательного анализа всех соответствующих факторов я согласилась с тем, что регулятор может выдать разрешение на добычу газа на месторождении "Джекдоу", – объявила в среду британский министр по вопросам энергетической безопасности Миатта Фанбулле.

"Это решение не противоречит нашим юридически обязательным климатическим обязательствам, и мы по-прежнему намерены прекратить выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа и достичь нулевых выбросов к 2050 году", – добавила чиновница.

Министр финансов Джон Хили также объявил о запуске "фонда энергетического богатства", который будет использовать налоговые поступления от нефти и газа Северного моря для инвестирования в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики.

Месторождение станет местом первой новой добычи нефти и газа в британской части Северного моря с момента введения лейбористским правительством моратория на новое бурение в 2024 году.

Премьер-министр Энди Бернем заявил, что бурение на газовом месторождении "Джекдоу" "сохранит сотни рабочих мест и поможет обеспечить тепло в миллионах домов этой зимой".

"Мы стремимся перейти на возобновляемые источники энергии и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Но даже на нашем амбициозном пути к климатической нейтральности нам по-прежнему понадобятся нефть и газ для удовлетворения части наших энергетических потребностей в течение следующих десятилетий. Вот почему мы применяем прагматичный подход к Северному морю", – заявил он.

Месторождение "Джекдоу", наряду с вызывающим споры нефтяным месторождением "Роузбанк", стало центром дискуссий о том, как Великобритания совмещает энергетическую безопасность со своими целями по достижению нулевых выбросов.

Консервативная партия впервые дала зеленый свет этому проекту в 2022 году, но успешный судебный иск со стороны защитников окружающей среды поставил его под сомнение, и проект находился в подвешенном состоянии.

Решение разрешить добычу газа в "Джекдоу" вызвало сопротивление со стороны экоактивистов и Партии зелёных.

Ранее глава британского правительства Энди Бернем подчеркнул, что Лондон "не может игнорировать" природные ресурсы Северного моря. Стоит отметить, что добыча газа и нефти в Северном море – это шаг, к которому неоднократно призывал президент США Дональд Трамп.

Сам американский президент похвалил премьер-министра Великобритании Энди Бернема, который намекнул на возможность добычи нефти и газа в Северном море.