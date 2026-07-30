Прем’єр Британії натякнув на видобуток нафти в Північному морі після розмови з Трампом

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем натякнув на можливість видобутку нафти та газу в Північному морі – крок, до якого неодноразово закликав президент США Дональд Трамп.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Telegraph.

Глава британського уряду наголосив, що Лондон "не може ігнорувати" природні ресурси Північного моря.

Його заява пролунала після того, як в середу президент США сказав, що отримав від Бернема запевнення про можливість видобутку нафти у Північному морі.

"Він сказав одну дуже добру річ. Він сказав, що збирається відкрити нафтовидобуток у Північному морі. Якщо він це зробить, ви станете багатою країною", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Прем’єр Британії прямо не підтвердив слова американського президента.

"Під час телефонної розмови минулого понеділка я зазначив, що я дотримуватимуся прагматичного підходу щодо Північного моря, і це є моїм наміром на майбутнє", – заявив Бернем.

"Там є ресурси. Коли люди перебувають у скрутному становищі, не можна це ігнорувати, і саме тому я зазначив це президенту", – додав він.

Дозвіл на видобуток нафти в Північному морі був одним з конфліктних питань між США та Британією під час прем’єрства попередника Бернема, Кіра Стармера. Трамп заявляв, що неодноразово намагався вмовити Стармера піти на цей крок, але зазнавав невдачі.

Раніше президент США, коментуючи кандидатуру нового прем’єра Британії, припустив, що наступник Стармера не відкриє Північне море для видобутку нафти.

Писали також, що призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Мілібенд, перебуваючи на посаді міністра енергетики, блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію.