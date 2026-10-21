Новий прем'єр Румунії анонсував перший закордонний візит: відвідає Молдову

Новообраний прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску оголосив, що здійснить свій перший закордонний візит на посаді до Кишинева.

Про це він повідомив в X за підсумками розмови з главою уряду Молдови Василе Тофаном, пише "Європейська правда".

Після затвердження румунським парламентом уряду Нікулеску він провів телефонну розмову з колегою з Молдови, під час якої вони обговорили майбутню зустріч в Кишиневі.

"Ми домовилися, що моїм першим візитом буде поїздка до Кишинева, і готуємося до інтенсивної роботи, щоб активізувати проєкти, над якими ми працюємо, та визначити нові, спрямовані на ту саму мету: забезпечення безпеки та процвітання наших громадян. Я вже попросив румунських міністрів зв’язатися зі своїми колегами з Кишинева", – написав румунський прем’єр.

Нікулеску запевнив Тофана у підтримці з боку румунського уряду, зокрема стосовно вступу Молдови до Європейського Союзу.

Своєю чергою, глава молдовського уряду привітав Нікулеску з призначенням на посаду та висловив сподівання на плідну співпрацю.

"Я хочу, щоб ми розвивали цю співпрацю далі, досягаючи конкретних результатів на обох берегах Пруту. Нам потрібно більше зв’язків між громадами, інвестицій та Молдови, яка дедалі тісніше інтегрується з Румунією та Європейським Союзом. Нам є над чим працювати разом, і нас об’єднує одна мета: стати частиною однієї європейської родини", – написав Тофан.

У вівторок, 20 жовтня, Палата депутатів та Сенат Румунії офіційно затвердили новий уряд на чолі з Лукою Нікулеску, що поклало край кількамісячній політичній кризі та відвернуло країну від перспективи дострокових виборів.

Новий прем’єр-міністр Лука Нікулеску – дипломат, колишній журналіст, який до цього був тимчасовим заступником міністра закордонних справ, – став четвертим кандидатом, якого президент Нікушор Дан запропонував на цю посаду.

Затвердження нового уряду стало можливим після того, як свою підтримку висловила Соціал-демократична партія, найбільша політсила у парламенті.