Румунія може вийти з політичної кризи: парламент готовий підтримати кандидата у прем’єри

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Румунії Лука Нікулеску заручився підтримкою напередодні голосування щодо вотуму довіри у парламенті, що може допомогти країні подолати політичну кризу, яка триває з квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румунські соціал-демократи погодились увійти до складу уряду Нікулеску, тоді як інші партії пообіцяли надати йому свої голоси.

Соціал-демократи, найбільша партія в парламенті, матимуть 11 міністрів у запропонованому уряді, склад якого Нікулеску оприлюднить у четвер перед голосуванням у парламенті щодо висловлення довіри.

Партія приєднається до уряду за умови, що до 1 грудня буде оприлюднено проєкт бюджету на 2027 рік без подальшого підвищення податків, а її лідер Сорін Гріндяну заявив, що оцінить роботу уряду через шість місяців.

Інші міністерські посади, зокрема у сферах фінансів, енергетики та закордонних справ, обіймуть технократи.

Хоча інші проєвропейські партії утрималися від участі в уряді, багато хто з них заявив, що підтримає Нікулеску, забезпечивши 233 голоси, необхідні для затвердження.

Нікулеску – дипломат, колишній журналіст і нинішній тимчасовий заступник міністра закордонних справ – став четвертим кандидатом, якого президент Нікушор Дан запропонував на посаду прем’єр-міністра.

Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Згідно з конституцією, президент Румунії може оголосити дострокові парламентські вибори, втім Нікушор Дан дав зрозуміти, що не хоче цього.

Ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи.

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