Новый премьер Румынии анонсировал первый зарубежный визит: посетит Молдову

Новый премьер-министр Румынии Лука Никулеску заявил, что совершит свой первый зарубежный визит в должности в Кишинев.

Об этом он сообщил в X по итогам беседы с главой правительства Молдовы Василе Тофаном, пишет "Европейская правда".

После утверждения румынским парламентом правительства Никулеску он провел телефонный разговор со своим коллегой из Молдовы, в ходе которого они обсудили предстоящую встречу в Кишиневе.

"Мы договорились, что моим первым визитом станет поездка в Кишинев, и готовимся к интенсивной работе, чтобы активизировать проекты, над которыми мы работаем, и определить новые, направленные на ту же цель: обеспечение безопасности и процветания наших граждан. Я уже попросил румынских министров связаться со своими коллегами из Кишинева", – написал румынский премьер.

Никулеску заверил Тофана в поддержке со стороны румынского правительства, в частности в отношении вступления Молдовы в Европейский Союз.

В свою очередь глава правительства Молдовы поздравил Никулеску с назначением на должность и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

"Я хочу, чтобы мы и дальше развивали это сотрудничество, добиваясь конкретных результатов на обоих берегах Прута. Нам нужно больше связей между общинами, инвестиций и Молдовы, которая всё теснее интегрируется с Румынией и Европейским Союзом. Нам есть над чем работать вместе, и нас объединяет одна цель: стать частью одной европейской семьи", – написал Тофан.

Во вторник, 20 октября, Палата депутатов и Сенат Румынии официально утвердили новое правительство во главе с Лукой Никулеску, что положило конец продолжавшемуся несколько месяцев политическому кризису и отвратило страну от перспективы досрочных выборов.

Новый премьер-министр Лука Никулеску – дипломат, бывший журналист, до этого занимавший должность временного заместителя министра иностранных дел, – стал четвертым кандидатом, которого президент Никушор Дан предложил на эту должность.

Утверждение нового правительства стало возможным после того, как свою поддержку выразила Социал-демократическая партия, крупнейшая политическая сила в парламенте.