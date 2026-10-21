Єврокомісія розслідує, чи сайт для пошуку готелів Booking ефективно бореться із шахраями

Європейська комісія розпочала розслідування того, чи могла компанія Booking.com порушити Закон про цифрові послуги, не вживши ефективних заходів для мінімізації ризиків, пов’язаних із шахрайськими оголошеннями та фішинговими атаками.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Комісія перевірить, чи належним чином ідентифікував та оцінив Booking.com системні ризики, пов’язані з поширенням фальшивих оголошень про оренду готелів та апартаментів. Також Єврокомісія з’ясує, чи ретельно оцінив та усунув оператор Booking.com ризики, які фішингові атаки становлять для споживачів. Йдеться про передачу даних про бронювання та гостей постачальникам послуг розміщення, а також про функціонування служби обміну повідомленнями.

Комісія також перевірить, чи запровадила компанія достатні запобіжні заходи для унеможливлення зловживання даними з метою здійснення фішингових атак та вимагання шахрайських платежів.

Також у Єврокомісії проведуть розслідування, чи дотримується Booking.com вимог ЄС щодо прозорості реклами. Йдеться про платні оголошення, які користувачі бачать вище у результатах пошуку. Комісія перевірить, чи можуть користувачі для кожної реклами легко побачити, хто за нею стоїть, хто за неї заплатив, чому вони її бачать і як вони можуть змінити налаштування своєї стрічки видачі результатів.

Перевірка проводитиметься за результатами попереднього розслідування, яке включало аналіз звітів про оцінку ризиків, поданих компанією Booking.com, інформації, опублікованої в її звітах про прозорість та інші документи.

Нагадаємо, у Європейській комісії представили проєкт закону під назвою "Kids Act", у якому дітям до 13 років буде заборонено користуватися соцмережами.

А раніше повідомляли, що троє з чотирьох працівників у Європейському Союзі стикалися на роботі з підозрілими електронними листами, повідомленнями або посиланнями.