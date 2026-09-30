Три чверті працівників у ЄС стикалися з кіберзагрозами на роботі

Троє з чотирьох працівників у Європейському Союзі стикалися на роботі з підозрілими електронними листами, повідомленнями або посиланнями.

Про це свідчать результати нового опитування Eurobarometer, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Найпоширенішою кіберзагрозою на робочому місці був фішинг: 39% працівників повідомили про шахрайські повідомлення або веб-сайти, створені з метою викрадення даних або отримання несанкціонованого доступу. Працівники також повідомляли про спроби викрадення особистих даних (18%) та паролів (16%), атаки шкідливого програмного забезпечення (17%) та шахрайські схеми, створені за допомогою штучного інтелекту (15%).

Хоча 83% опитаних зазначили, що потенційні наслідки кібератак є серйозними, лише 48% заявили, що змогли б розпізнати фейкове відео, створене за допомогою ШІ. Загалом лише 18% опитаних зазначили, що, наскільки їм відомо, їхня організація взагалі не зазнавала кіберінцидентів.

Хоча, згідно з опитуванням, більшість співробітників вважають, що їхня організація ефективно захищається від кібератак, лише близько половини організацій запровадили ключові заходи кібербезпеки, а ще чверть планує їх впровадити.

Шість із десяти співробітників (60%) зазначили, що протягом минулого року пройшли навчання з кібербезпеки, хоча рівень участі різко знижується в менших організаціях.

Ці результати з’явилися на тлі того, як Європейський Союз запроваджує правила кібербезпеки у критично важливих секторах, для підключених пристроїв та цифрових послуг. Зокрема, Європейська комісія уже незабаром планує представити ідеї щодо протидії гібридним загрозам.

А до кінця жовтня має бути оприлюднена окрема Стратегія безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.