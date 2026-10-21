Еврокомиссия расследует, эффективно ли сайт по поиску отелей Booking борется с мошенниками

Европейская комиссия начала расследование того, могла ли компания Booking.com нарушить Закон о цифровых услугах, не приняв эффективных мер по минимизации рисков, связанных с мошенническими объявлениями и фишинговыми атаками.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Комиссия проверит, должным ли образом Booking.com идентифицировала и оценила системные риски, связанные с распространением поддельных объявлений об аренде отелей и апартаментов. Также Еврокомиссия выяснит, тщательно ли оператор Booking.com оценил и устранил риски, которые фишинговые атаки представляют для потребителей. Речь идет о передаче данных о бронировании и гостях поставщикам услуг размещения, а также о функционировании службы обмена сообщениями.

Комиссия также проверит, приняла ли компания достаточные меры предосторожности для предотвращения злоупотребления данными с целью проведения фишинговых атак и вымогательства мошеннических платежей.

Кроме того, в Еврокомиссии проведут расследование на предмет соблюдения Booking.com требований ЕС в отношении прозрачности рекламы. Речь идет о платных объявлениях, которые пользователи видят выше в результатах поиска. Комиссия проверит, могут ли пользователи для каждого рекламного объявления легко увидеть, кто за ним стоит, кто за него заплатил, почему они его видят и как они могут изменить настройки своей ленты результатов поиска.

Проверка будет проводиться по результатам предварительного расследования, которое включало анализ отчетов об оценке рисков, представленных компанией Booking.com, информации, опубликованной в ее отчетах о прозрачности, и других документов.

Напомним, в Европейской комиссии представили проект закона под названием "Kids Act", в соответствии с которым детям до 13 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями.

Ранее сообщалось, что трое из четырёх работников в Европейском Союзе сталкивались на работе с подозрительными электронными письмами, сообщениями или ссылками.