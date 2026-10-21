Мер Кракова хоче призупинити партнерські стосунки зі Львовом через оголошений рік УПА

Новий мер Кракова Лукаш Гібала пропонує призупинити партнерство зі Львовом у зв’язку з рішенням Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Гібали наводить портал LoveKraków.pl.

Гібала повідомив про свою пропозицію під час сесії міської ради Кракова. Як він зазначив, йдеться не про розрив відносин з українським містом, а про тимчасове призупинення.

"Ми всі знаємо, що Україна є жертвою агресії з боку Росії. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі, нам важливі партнерські відносини з Україною, але ці відносини мають будуватися на основі історичного примирення, яке має ґрунтуватися на історичній правді", – сказав мер Кракова.

За його словами, рішення буде винесено на розгляд депутатів міської ради

Гібала повідомив, що підготував відповідні розпорядження та звернувся до депутатів міської ради з проханням підтримати цю пропозицію.

"Ми не можемо миритися з такою ситуацією, коли українці хочуть прославляти осіб, які вчиняли геноцид, і які вбивали поляків", – заявив Гібала.

Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича" на сесії 20 жовтня.

Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що 2027 рік, оголошений роком УПА у Львівській області, шкодить стосункам двох країн.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував рішення Львівської обласної ради оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича".

А глава польського МЗС Радослав Сікорський підписав розпорядження про внесення до списку небажаних осіб голову комітету з питань культури Львівської обласної ради Святослава Шеремети, який запропонував оголосити 2027 рік у Львівській області роком УПА.