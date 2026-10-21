Мэр Кракова хочет приостановить партнерские отношения со Львовом из-за объявления года УПА

Новый мэр Кракова Лукаш Гибала предлагает приостановить партнерство со Львовом в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Гибалы приводит портал LoveKraków.pl.

Гибала сообщил о своем предложении на сессии городского совета Кракова. Как он отметил, речь идет не о разрыве отношений с украинским городом, а о временной приостановке.

"Мы все знаем, что Украина является жертвой агрессии со стороны России. Мы поддерживаем Украину в этой борьбе, для нас важны партнерские отношения с Украиной, но эти отношения должны строиться на основе исторического примирения, которое должно основываться на исторической правде", – сказал мэр Кракова.

По его словам, решение будет вынесено на рассмотрение депутатов городского совета

Гибала сообщил, что подготовил соответствующие распоряжения и обратился к депутатам городского совета с просьбой поддержать это предложение.

"Мы не можем мириться с такой ситуацией, когда украинцы хотят прославлять лиц, совершавших геноцид и убивавших поляков", – заявил Гибала.

Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича" на сессии 20 октября.

После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 2027 год, объявленный годом УПА во Львовской области, наносит ущерб отношениям двух стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал решение Львовского областного совета объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича".

А глава польского МИД Радослав Сикорский подписал распоряжение о включении в список нежелательных лиц председателя комитета по вопросам культуры Львовского областного совета Святослава Шереметы, который предложил объявить 2027 год во Львовской области годом УПА.