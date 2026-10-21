Зеленський обговорив фінансування оборони з лідерами політичних партій Норвегії

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Осло зустрівся зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами всіх політичних партій країни.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Президент та норвезькі парламентарі обговорили рішення на підтримку України, зокрема фінансову допомогу. Зеленський повідомив, що Норвегія висловила готовність допомогти з дефіцитом бюджету на оборону.

Серед іншого, на зустрічі йшлося про повернення українських дітей, викрадених Росією. Зеленський висловив сподівання на прогрес у цьому питанні.

Президент відзначив, що Норвегія є одним із лідерів за рівнем наданої допомоги Україні, та висловив подяку норвезьким парламентарям, уряду та народу.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 жовтня, провів переговори з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Варто зазначити, що Зеленський прибув до Осло напередодні для участі у переговорах зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа. У них також брали участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, президент Фінляндії Александр Стубб, представники Британії, Франції, Німеччини і посадовці з ЄС та НАТО.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Джаред Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.