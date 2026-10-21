Зеленский обсудил финансирование обороны с лидерами политических партий Норвегии

Президент Владимир Зеленский во время визита в Осло встретился со спикером Стортинга Норвегии Масудом Гарахани и лидерами всех политических партий страны.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Президент и норвежские парламентарии обсудили решения в поддержку Украины, в частности финансовую помощь. Зеленский сообщил, что Норвегия выразила готовность помочь с дефицитом бюджета на оборону.

Среди прочего, на встрече речь шла о возвращении украинских детей, похищенных Россией. Зеленский выразил надежду на прогресс в этом вопросе.

Президент отметил, что Норвегия является одним из лидеров по объему оказанной помощи Украине, и выразил благодарность норвежским парламентариям, правительству и народу.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 октября, провел переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Стоит отметить, что Зеленский прибыл в Осло накануне для участия в переговорах со спецпредставителями президента США Дональда Трампа. В них также принимали участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб, представители Великобритании, Франции, Германии и должностные лица из ЕС и НАТО.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

По данным Axios, в ходе переговоров Джаред Кушнер, присоединившийся к ним онлайн, потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ.