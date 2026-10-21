Зустріч Путіна і Віткоффа закінчилась, говорили три години

У Санкт-Петербурзі завершилася зустріч правителя РФ Владіміра Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, на якій обговорювали мирне врегулювання в Україні.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс", посилаючись на інформацію з Кремля, пише "Європейська правда".

Переговори, що тривали близько трьох годин, відбулися в Константинівському палаці в Санкт-Петербурзі.

У них також взяв участь спеціальний представник Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кирил Дмитрієв.

На початку зустрічі Віткофф зазначив, що інший спецпредставник Трампа Джаред Кушнер планує долучитися до переговорів телефоном, щоб "викласти кілька ідей".

Після завершення зустрічі Віткофф і Дмитрієв разом покинули Константинівський палац.

Переговори у Росії відбулись наступного дня після того, як Віткофф у Осло зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії.

Переговори розпочалися зі звільнення американського громадянина Стівена Габбарда. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Віткофф під час зустрічі з Путіним в середу назвав російського правителя "гуманістом".