Встреча Путина и Уиткоффа закончилась, говорили три часа

В Санкт-Петербурге завершилась встреча правителя РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, на которой обсуждалось мирное урегулирование в Украине.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на информацию из Кремля, пишет "Европейская правда".

Переговоры, длившиеся около трех часов, состоялись в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

В них также принял участие специальный представитель Путина по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

В начале встречи Уиткофф отметил, что другой спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер планирует присоединиться к переговорам по телефону, чтобы "изложить несколько идей".

По завершении встречи Уиткофф и Дмитриев вместе покинули Константиновский дворец.

Переговоры в России состоялись на следующий день после того, как Уиткофф в Осло встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами Норвегии и Финляндии.

Переговоры начались с освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Уиткофф во время встречи с Путиным в среду назвал российского лидера "гуманистом".