У Польщі біля кордону з Україною знайшли схожий на дрон об’єкт, провели евакуацію людей

У польському місті Любачів, неподалік від кордону з Україною, знайшли невідомий літальний об’єкт, схожий на дрон, у зв’язку з чим мешканців частини навколишніх будинків евакуювали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ELubaczów.

Знахідку виявили у середу, 21 жовтня, у житловому масиві Мазури. Знайдений об’єкт нагадує безпілотник.

Фото порталу ELubaczów

Фото порталу ELubaczów

"Поліцейські оточили місце події. Ніхто не постраждав", – заявила поліція Підкарпатського воєводства.

У зв’язку з інцидентом евакуювали мешканців прилеглих будинків. На місці працюють пожежники та поліцейські.

Наразі офіційно не підтверджено походження та призначення знайденого об’єкта.

Також невідомо, за яких обставин він опинився на території житлового масиву.

Нагадаємо, в одному з воєводств Польщі у понеділок, 19 жовтня, знайшли фрагменти повітряних куль невідомого походження.

13 жовтня у вівторок на пляжі в Карві в Поморському воєводстві було знайдено уламки дрона – йдеться про польський експериментальний дрон з Інституту військової авіаційної техніки.