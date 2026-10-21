В Польше у границы с Украиной нашли объект, похожий на дрон, и провели эвакуацию

В польском городе Любачув, недалеко от границы с Украиной, обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на дрон, в связи с чем жильцов части близлежащих домов эвакуировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ELubaczów.

Находку обнаружили в среду, 21 октября, в жилом массиве Мазуры. Найденный объект напоминает беспилотник.

Фото портала ELubaczów

Фото портала ELubaczów

"Полицейские оцепили место происшествия. Никто не пострадал", – заявила полиция Подкарпатского воеводства.

В связи с инцидентом были эвакуированы жители близлежащих домов. На месте работают пожарные и полицейские.

На данный момент официально не подтверждено происхождение и назначение найденного объекта.

Также неизвестно, при каких обстоятельствах он оказался на территории жилого массива.

Напомним, в одном из воеводств Польши в понедельник, 19 октября, обнаружили фрагменты воздушных шаров неизвестного происхождения.

13 октября, во вторник, на пляже в Карве в Поморском воеводстве были найдены обломки дрона – речь идет о польском экспериментальном дроне из Института военной авиационной техники.