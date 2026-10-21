Лідери ЄС обговорять фінансування України на спецзасіданні 26-27 листопада

Голова кабінету президента Європейської ради Антоніу Кошти Педро Лурті у середу, 21 жовтня, представив послам держав-членів ЄС плани щодо наступних зустрічей Європейської ради, серед яких – спеціальне засідання 26-27 листопада, присвячене бюджету ЄС та фінансуванню України.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо на умовах анонімності від посадовця ЄС, проінформованого про результати засідання.

Лідери ЄС 26-27 листопада зберуться на спеціальне засідання, основним фокусом якого буде багаторічна фінансова рамка ЄС на 2028-2034 рр., а також фінансування України у 2027 році.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", 21 жовтня посли держав-членів ЄС обговорили результати саміту Європейської ради 15-16 жовтня. Під час засідання Coreper керівник кабінету президента Європейської ради Педро Лурті представив плани підготовки наступних зустрічей лідерів Євросоюзу.

Він розповів, що наступне засідання Європейської ради відбудеться у неформальному форматі в Дубліні 13 листопада. Головною темою обговорення буде штучний інтелект.

"Спеціальне засідання Європейської ради 26-27 листопада буде присвячене багаторічній фінансовій рамці (MFF) та фінансуванню України", – повідомив "ЄвроПравді" посадовець ЄС.

Як пояснив співрозмовник "ЄП", впродовж наступних кількох тижнів команда президента Європейської ради Антоніу Кошти проведе окремі консультації з представниками кожної з 27 держав-членів. На основі цих обговорень планується підготувати оновлений переговорний документ щодо багаторічної фінансової рамки ЄС (MFF), який мають представити ще до початку листопадового саміту.

Крім того, Кошта планує провести ще одну неформальну зустріч європейських лідерів у бельгійському Альден-Бізені. Вона стане продовженням двох попередніх зустрічей у такому форматі, під час яких обговорювали питання оборони та конкурентоспроможності ЄС. Попередньою датою проведення зустрічі, яку вже називають "Альден-Бізен-2", визначено 5 лютого 2027 року.

Ще одна ініціатива Кошти стосується березневого саміту Європейської ради. Президент Євроради пропонує провести його 18–19 березня 2027 року не у Брюсселі, а в Римі, приурочивши зустріч до 70-річчя підписання Римського договору.

Однак, як уточнив співрозмовник "Європейської правди", перенесення саміту до італійської столиці можливе лише за умови одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі заявив, що наступного року війна обійдеться Україні в 155 млрд євро. Він звернувся до президентів і прем’єр-міністрів країн ЄС з проханням знайти ще 70 млрд євро для підтримки України.

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.