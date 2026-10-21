Лидеры ЕС обсудят финансирование Украины на спецзаседании 26–27 ноября

Глава аппарата президента Европейского совета Педро Лурти в среду, 21 октября, представил послам стран-членов ЕС планы относительно предстоящих заседаний Европейского совета, в числе которых – специальное заседание 26–27 ноября, посвященное бюджету ЕС и финансированию Украины.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно на условиях анонимности от должностного лица ЕС, осведомленного о результатах заседания.

Лидеры ЕС 26–27 ноября соберутся на специальное заседание, основной темой которого станет многолетняя финансовая рамка ЕС на 2028–2034 годы, а также финансирование Украины в 2027 году.

По словам собеседника "ЕвроПравды", 21 октября послы государств-членов ЕС обсудили итоги саммита Европейского совета 15–16 октября. В ходе заседания Coreper глава аппарата президента Европейского совета Педро Лурти представил планы подготовки следующих встреч лидеров Евросоюза.

Он рассказал, что следующее заседание Европейского совета состоится в неформальном формате в Дублине 13 ноября. Главной темой обсуждения станет искусственный интеллект.

"Специальное заседание Европейского совета 26–27 ноября будет посвящено многолетним финансовым рамкам (МФР) и финансированию Украины", – сообщил "ЕвроПравде" чиновник ЕС.

Как пояснил собеседник "ЕП", в течение следующих нескольких недель команда президента Европейского совета Антониу Кошты проведет отдельные консультации с представителями каждого из 27 государств-членов. На основе этих обсуждений планируется подготовить обновленный переговорный документ по многолетней финансовой рамке ЕС (МФР), который должен быть представлен еще до начала ноябрьского саммита.

Кроме того, Кошта планирует провести еще одну неформальную встречу европейских лидеров в бельгийском Альден-Бизене. Она станет продолжением двух предыдущих встреч в таком формате, в ходе которых обсуждались вопросы обороны и конкурентоспособности ЕС. Предварительной датой проведения встречи, которую уже называют "Альден-Бизен-2", назначено 5 февраля 2027 года.

Еще одна инициатива Кошты касается мартовского саммита Европейского совета. Президент Евросовета предлагает провести его 18–19 марта 2027 года не в Брюсселе, а в Риме, приурочив встречу к 70-летию подписания Римского договора.

Однако, как уточнил собеседник "Европейской правды", перенос саммита в итальянскую столицу возможен только при условии единодушной поддержки всех государств-членов ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 млрд евро. Он обратился к президентам и премьер-министрам стран ЕС с просьбой найти еще 70 млрд евро для поддержки Украины.

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.