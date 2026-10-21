В Греции тысячи школьников и студентов провели акции на фоне беспорядков во Франции

Около 10 тысяч школьников, учителей и студентов университетов в среду прошли мирным маршем в центре Афин к парламенту, требуя увеличения финансирования государственного образования, улучшения условий в школах и повышения зарплат учителям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Протест проходил под усиленным наблюдением полиции из-за опасений беспорядков после масштабных столкновений во время аналогичных демонстраций во Франции.

К охране порядка привлекли около 3 тысяч правоохранителей. Несмотря на это, никаких инцидентов зафиксировано не было. Всего 21 человека доставили в полицию для допроса, однако о задержаниях не сообщалось.

Из соображений безопасности на короткое время закрыли для пассажиров две центральные станции метро.

Среди требований участников марша – заполнение вакантных должностей в школах, улучшение состояния школьных зданий и расширение возможностей студентов переводиться из одного университета в другой.

Студенты также возмущены высокой стоимостью жилья. Поздно вечером во вторник десятки палаток установили на центральной площади Синтагма возле парламента, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Участники протеста держали плакаты и скандировали лозунги, связывая свою акцию с демонстрациями во Франции. На одном из плакатов было написано: "От Греции до Франции – мы боремся за бесплатное государственное образование".

Аналогичные акции прошли в Салониках и других городах Греции. О случаях насилия не сообщалось.

В среду учителя начальных школ объявили 24-часовую забастовку, а федерация учителей средних школ призвала к трёхчасовому прекращению работы на время демонстрации.

Всегреческая конфедерация государственных служащих ADEDY также объявила трехчасовую забастовку.

В то же время врачи государственных больниц провели общенациональную забастовку, а около 500 пенсионеров организовали отдельную акцию протеста на площади Коция возле мэрии Афин.

Напомним, ЕС расследует появление прокремлевских фейков о беспорядках во Франции.

После введения комендантского часа в городах по всей Франции, чтобы предотвратить продолжение насилия и мародерства, премьер-министр Себастьен Лекорню готовится к встрече с профсоюзными организациями.

Подробнее о ситуации во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.