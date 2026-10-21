Ультраправа група Орбана в Європарламенті заявила про обшуки в її офісах

Європейська прокуратура провела обшук в офісах ультраправої політичної групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті.

Про це політична група повідомила у середу, 21 жовтня, у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Політична група заявила, що Європейська прокуратура почала проводити обшуки в "адміністративних приміщеннях Європейського парламенту в Брюсселі та Страсбурзі".

"Схоже, що ці обшуки пов’язані зі скаргою, поданою проти політичної групи "Ідентичність та демократія" (ID), розпущеної у 2024 році. Фракція "Патріоти за Європу" наголошує, що не має жодної правової спадкоємності з фракцією ID і не причетна до поточних розслідувань", – йдеться у заяві.

Група "Патріоти за Європу", нагадаємо, сформувалася у Європарламенті після виборів 2024 року.

Вона включає такі партії, як "Фідес" угорського експрем’єра Віктора Орбана, "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і Жордана Барделли, Австрійську партію свободи та політсилу Бабіша ANO. Також пізніше до них долучились італійська правопопулістська партія "Ліга" Маттео Сальвіні та ультраправі депутати Європарламенту від польської "Конфедерації" Анна Брилка і Томаш Бучек.

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