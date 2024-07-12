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Партія Фіцо не приєднається до альянсу Орбана через ідеологічні розбіжності

Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 17:15 — Христина Бондарєва

Партія прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо SMER-SD не приєднається до нової групи Віктора Орбана "Патріоти за Європу" у Європейському парламенті. 

Про це заявив лідер партії і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відео на своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда", Фіцо цитує Euractiv.

У відео Фіцо коментував намагання SMER-SD знову приєднатися до Партії європейських соціалістів.

"Європейські соціалісти, напевно, думають, що ми продамо душу. І що ми відмовимося від наших суверенних позицій щодо України, права вето, міграції або етичних питань в обмін на членство в їхній партії і фракції", – сказав Фіцо у відео.

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У грудні 2023 року Партія європейських соціалістів призупинила членство SMER-SD, а також іншої коаліційної партії Словаччини Hlas після зростання критики їхніх проросійських поглядів, потурання ультраправим і помітного відходу SMER-SD від соціалістичних цінностей.

"Якщо від нас очікують, що ми кудись поїдемо і будемо просто повторювати чужі бажання, навіть якщо це різко суперечить словацьким національним інтересам, то дозвольте мені сказати заздалегідь: дякую, але наші депутати Європарламенту воліли б залишатися незалежними", – додав Фіцо.

У середу депутатка Європарламенту від SMER-SD Моніка Беньова запропонувала припинити переговори з соціалістами ЄС і оголосила, що представить своїм колегам "інший план", який буде "справедливим і автентичним".

Це викликало очікування, що SMER-SD приєднається до "Патріотів за Європу". Однак, згідно з відеозверненням Фіцо, цього не станеться через невідповідність нового об’єднання Орбана лівим або соціал-демократичним принципам.

"SMER як автентична словацька соціал-демократія не може приєднатися до європейських політичних структур, які не мають нічого спільного з лівими і соціал-демократією", – зазначив Фіцо, не кажучи конкретно, про яку фракцію він говорить.

Нагадаємо, група "Патріоти за "Європу", співзасновником якої став Віктор Орбан, формально була створена на початку цього тижня.

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