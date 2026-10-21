Ультраправая группа Орбана в Европарламенте заявила об обысках в ее офисах

Европейская прокуратура провела обыск в офисах ультраправой политической группы "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте.

Об этом политическая группа сообщила в среду, 21 октября, в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Политическая группа заявила, что Европейская прокуратура начала проводить обыски в "административных помещениях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге".

"Похоже, что эти обыски связаны с жалобой, поданной против политической группы "Идентичность и демократия" (ID), распущенной в 2024 году. Фракция "Патриоты за Европу" подчеркивает, что не имеет никакой правовой преемственности с фракцией ID и не причастна к текущим расследованиям", – говорится в заявлении.

Группа "Патриоты за Европу", напомним, сформировалась в Европарламенте после выборов 2024 года.

В нее входят такие партии, как "Фидес" венгерского экс-премьера Виктора Орбана, "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Австрийская партия свободы и политическая сила Андрея Бабиша ANO. Также позже к ним присоединились итальянская правопопулистская партия "Лига" Маттео Сальвини и ультраправые депутаты Европарламента от польской "Конфедерации" Анна Брилка и Томаш Бучек.

Партия словацкого премьер-министра Роберта Фицо не присоединилась к альянсу из-за идеологических разногласий.