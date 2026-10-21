Лідерка провідної профспілки Франції після переговорів з прем’єром закликала до страйків

Очільниця провідної профспілки Франції CGT Софі Біне після двох з половиною годин переговорів із прем’єр-міністром Франції Себастьєном Лекорню закликала до страйків 5 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

За словами Біне, під час зустрічі не розглянули жодного з побоювань профспілки щодо зростання вартості життя.

"Прем’єр-міністр і уряд не оголосили жодних заходів і не врахували наших вимог", – сказала вона журналістам після зустрічі.

"Настав час вивести нашу мобілізацію на новий рівень. Тепер час переходити до страйків", – додала Біне.

Профспілка CGT відіграє провідну роль у демонстраціях на підтримку руху старшокласників. Вона вимагає від уряду підвищити мінімальну заробітну плату, збільшити зарплати відповідно до рівня інфляції та забезпечити достатнє фінансування шкіл і сфери суспільних послуг.

У середу Лекорню прийняв представників п’яти профспілок – CFDT, CGT, FO, CFTC та CFE-CGC – з метою обговорення "шляхів і засобів гарантування незамінної свободи демонстрацій", яку, як зазначено в листі, надісланому ним цим організаціям, "дехто намагається спотворити, пов’язуючи її з неприйнятними діями".

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон висловив роздратування через "неприйнятні" коментарі іноземних високопосадовців щодо масових протестів, які охопили країну.

Президент США Дональд Трамп скористався протестами, що охопили Францію, щоб закликати виборців не голосувати за кандидатів від Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США.

Більше про протести у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.