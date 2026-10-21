Макрон обурився через "дурні" коментарі іноземних лідерів про протести у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон висловив роздратування через "неприйнятні" коментарі іноземних високопосадовців щодо масових протестів, які охопили країну.

Його цитує BFMTV, пише "Європейська правда".

Під час візиту до Катару Макрон різко засудив "неприйнятні й дурні коментарі іноземних лідерів", вказавши на маніпуляції з інформацією щодо демонстрацій 17 жовтня у Франції.

"На мою думку, у подіях, що відбулися, немає очевидного іноземного втручання, натомість існує іноземна маніпуляція інформацією, що призвела до неприйнятних і безглуздих коментарів з боку багатьох, зокрема іноземних лідерів", – заявив французький президент журналістам у Досі.

"Ми бачили зображення, створені штучним інтелектом, на яких показано сцени, що ніколи не відбувалися у Франції", – додав Макрон.

За словами президента, усі, хто зараз погано відгукується про Францію – "це люди, які її не люблять".

"Ці люди мене дратують!.. У нас є труднощі, але ми справляємося з ними методично, з повагою, рішучістю та твердістю (...) але не слід розповідати будь-що", – наголосив Макрон.

Президент Франції оголосив, що у четвер, 22 жовтня, проведе зустріч із представниками розвідувальних служб, а також із прем’єром Себастьєном Лекорню та відповідними міністрами, щоб отримати детальний звіт про протести 17 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пов’язав масштабні вуличні протести у Франції з міграцією та закликав Париж "закрити кордони".

Трамп також скористався протестами, що охопили Францію, щоб закликати виборців не голосувати за кандидатів від Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США.

Представники руху "жовтих жилетів", які протягом кількох місяців проводили акції протесту під час першого терміну президентства Емманюеля Макрона, закликали до проведення другого раунду масових демонстрацій у суботу, 24 жовтня.

Більше про протести у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.