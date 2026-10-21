Лидер ведущего профсоюза Франции после переговоров с премьером призвала бастовать

Глава ведущего профсоюза Франции CGT Софи Бине после двух с половиной часов переговоров с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню призвала к забастовкам 5 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

По словам Бине, во время встречи не было рассмотрено ни одно из опасений профсоюза относительно роста стоимости жизни.

"Премьер-министр и правительство не объявили никаких мер и не учли наши требования", – сказала она журналистам после встречи.

"Пришло время вывести нашу мобилизацию на новый уровень. Теперь пора переходить к забастовкам", – добавила Бине.

Профсоюз CGT играет ведущую роль в демонстрациях в поддержку движения старшеклассников. Он требует от правительства повысить минимальную заработную плату, увеличить зарплаты в соответствии с уровнем инфляции и обеспечить достаточное финансирование школ и сферы общественных услуг.

В среду Лекорню принял представителей пяти профсоюзов – CFDT, CGT, FO, CFTC и CFE-CGC – с целью обсуждения "путей и средств обеспечения незаменимой свободы демонстраций", которую, как указано в письме, направленном им этим организациям, "некоторые пытаются исказить, связывая её с недопустимыми действиями".

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил раздражение из-за "неприемлемых" комментариев иностранных высокопоставленных чиновников по поводу массовых протестов, охвативших страну.

Президент США Дональд Трамп воспользовался протестами, охватившими Францию, чтобы призвать избирателей не голосовать за кандидатов от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

Подробнее о протестах во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.