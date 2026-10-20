Трамп лякає, що США горітимуть, як Франція, якщо демократи виграють вибори

Президент США Дональд Трамп скористався протестами, що охопили Францію, щоб закликати виборців не голосувати за кандидатів від Демократичної партії.

Заяву Трампа, як повідомляє "Європейська правда", наводить The Washington Post.

Трамп виступив у Канзасі, щоб підтримати кількох республіканців, які балотуються на виборах. Він згадав заворушення та мародерство у Франції, де протести через зростання вартості життя протягом вихідних переросли в насильство.

На великому екрані в арені Парк-Сіті показали сюжет Fox News про протести. Пізніше Трамп заявив, що ці демонстрації мають стати застереженням для Сполучених Штатів та спонукати американців не голосувати за демократів.

"Якщо ви хочете побачити, що поставлено на карту на цих виборах, просто подивіться, що відбувається у Франції, колись великій державі, яку захоплюють, грабують і спалюють дотла мігранти, джихадисти та комуністи, які ненавидять християнство і, відверто кажучи, саму західну цивілізацію", – сказав Трамп.

"Коли ви бачите палаючі церковні шпилі та вогонь, що вирує у Франції, просто пам’ятайте: саме цього радикальні демократи хочуть для Америки", – додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп пов’язав масштабні вуличні протести у Франції з міграцією та закликав Париж "закрити кордони".

Читайте детально на цю тему: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції