"Чудова новина": Трамп похвалив Британію за буріння у Північному морі

Президент США Дональд Трамп привітав рішення уряду Великої Британії про дозвіл на буріння на газовому родовищі "Джекдоу" у Північному морі.

Про це Трамп зазначив у дописі в Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США заявив, що це зробить Велику Британію "знову дуже заможною".

"Чудова новина для добробуту та процвітання Великої Британії та прекрасного регіону Абердин. Велика Британія розпочала буріння в Північному морі – одному з найбільших і найбагатших нафтовидобувних районів світу. Їм слід працювати на повну потужність!!! Це знову зробить Велику Британію дуже заможною", – написав Дональд Трамп.

Після багаторічних судових суперечок уряд Великої Британії повторно схвалив проєкт розробки нового великого газового родовища у британській частині Північного моря.

Йдеться про родовище "Джекдоу" біля східного узбережжя Шотландії у Північному морі, яке почне постачати газ до Великої Британії з кінця цього місяця.

Родовище стане місцем першого нового видобутку нафти і газу в британській частині Північного моря з моменту запровадження урядом лейбористів мораторію на нове буріння у 2024 році.

Раніше глава британського уряду Енді Бернем наголосив, що Лондон "не може ігнорувати" природні ресурси Північного моря.

Видобуток газу та нафти у Північному морі – це крок, до якого неодноразово закликав президент США Дональд Трамп.