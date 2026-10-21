"Отличная новость": Трамп похвалил Британию за бурение в Северном море

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение правительства Великобритании о выдаче разрешения на бурение на газовом месторождении "Джекдоу" в Северном море.

Об этом Трамп сообщил в посте в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США заявил, что это сделает Великобританию "снова очень богатой".

"Отличная новость для благосостояния и процветания Великобритании и прекрасного региона Абердина. Великобритания приступила к бурению в Северном море – одном из крупнейших и богатейших нефтедобывающих районов мира. Им следует работать на полную мощность!!! Это снова сделает Великобританию очень богатой", – написал Дональд Трамп.

После многолетних судебных споров правительство Великобритании вновь одобрило проект разработки нового крупного газового месторождения в британской части Северного моря.

Речь идет о месторождении "Джекдоу" у восточного побережья Шотландии в Северном море, которое начнет поставлять газ в Великобританию с конца этого месяца.

Месторождение станет первым новым объектом добычи нефти и газа в британской части Северного моря с момента введения лейбористским правительством моратория на новое бурение в 2024 году.

Ранее глава британского правительства Энди Бернем подчеркнул, что Лондон "не может игнорировать" природные ресурсы Северного моря.

Добыча газа и нефти в Северном море – это шаг, к которому неоднократно призывал президент США Дональд Трамп.