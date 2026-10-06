Земельний парламент в Німеччині вперше очолив представник "АдН"

Президентом земельного парламенту (ландтагу) Саксонії-Ангальт обрали представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Тобіаса Рауша.

Про це повідомляє ntv, передає "Європейська правда".

Це перший випадок, коли член ультраправої "Альтернативи для Німеччини" обіймає посаду голови земельного парламенту.

У таємному голосуванні кандидат від "АдН" отримав 48 голосів. "Альтернатива для Німеччини" та Союз за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт), який обіцяв підтримати кандидатуру Рауша, разом мають 44 місця в парламенті землі Саксонія-Ангальт.

З цього випливає, що ще чотири голоси ультраправий кандидат отримав від інших партій. Як відомо, Соціал-демократична партія Німеччини, "Зелені" та Ліва партія мали намір голосувати проти Рауша, тоді як Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца планував утриматися.

Раніше Рауш був генеральним секретарем земельного об'єднання "Альтернативи для Німеччини". Він має намір зберегти цю посаду навіть на посаді президента земельного парламенту.

Посада голови ландтагу забезпечать ультраправій партії значний вплив на політику Саксонії-Ангальт. Голова земельного парламенту веде засідання, очолює Раду старійшин, відповідає за порядок на засіданнях та представляє ландтаг на федеральному рівні.

Співголова фракції "АдН" у цій землі Ульріх Зігмунд чітко дав зрозуміти, що розглядає обрання Рауша як генеральну репетицію власного обрання на посаду міністра-президента.

"Кожен голос, більший за 44 голоси, подані від "АдН" та BSW, звичайно, буде добрим знаком для формування першого уряду на чолі з "АдН" у грудні", – сказав Зігмунд в ефірі радіо Deutschlandfunk.

Поки що невідомо, як Зігмунд займе міністра-президента, оскільки у BSW ще не гарантували, що проголосують за кандидата від ультраправих, а в ХДС запевнили, що не голосуватимуть за нього.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Ультраправа "АдН" також посіла перше місце на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38%. Натомість партія ХДС Мерца набрала лише 4,9% і вперше в історії не пройшла до земельного парламенту.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.