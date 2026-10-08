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Більшість німців вважають "АдН" загрозою для демократії

Опитування
Новини — Четвер, 8 жовтня 2026, 14:12 — Ірина Кутєлєва

Більшість німців вважають ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") загрозою для демократії, свідчать результати опитування.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування від Politbarometer для телеканалу ZDF наводить dpa.

Згідно з його даними, 68% респондентів вважають цю правопопулістську партію небезпечною для демократії, тоді як 29% – ні.

У східній Німеччині, де популярність партії різко зросла в останні роки, 42% опитаних заявили, що "АдН" не становить загрози для демократії, порівняно з 26% у західних федеральних землях.

 Думки щодо того, чи слід заборонити "АдН", розділилися. Приблизно 43% опитаних дослідницькою групою "Forschungsgruppe Wahlen" висловилися за заборону, тоді як 51% виступили проти.

Думки щодо того, як інші партії повинні поводитися з "АдН", були так само неоднозначними. Приблизно 45% респондентів заявили, що інші партії повинні в принципі відмовлятися від співпраці з "АдН", тоді як 53% вважають, що інші партії повинні вирішувати питання співпраці в кожному конкретному випадку окремо.

Опитані в основному критично ставилися до запланованої програми реформ канцлера Фрідріха Мерца. Лише 30% вважають, що реформи загалом рухаються у правильному напрямку, тоді як 59% вважають, що вони рухаються у неправильному напрямку.

Близько 80% вважають, що тягар реформ розподіляється несправедливо, тоді як лише 12% вважають такий розподіл справедливим.

Якби парламентські вибори відбулися в неділю, "АдН" залишилася б безперечно найсильнішою партією, зберігаючи 28% підтримки, випереджаючи консерваторів Мерца, які набрали 21%.

Соціал-демократи зберегли б свої позиції на рівні 13%, "Зелені" піднялися б на один процентний пункт до 15%, партія "Ліві" залишилася б на рівні 12%, а ВДП – на рівні 3%.

В рамках опитування, проведеного 5–7 жовтня, було опитано 1 311 виборців по телефону та в інтернеті.

Нагадаємо, у вівторок депутат від "АдН" вперше в історії Німеччини був обраний головою земельного парламенту.

Це відбулось у німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт, де 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися. 

Більше на цю тему читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.

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