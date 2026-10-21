"АдГ" подготовила план реформы ЕС с отменой выборов в Европарламент

Делегация партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в Европарламенте подготовила документ с предложениями по реформированию Евросоюза, которые предусматривают отмену выборов в Европарламент и изменение роли Суда ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Spiegel.

В частности, "АдГ" предлагает отменить европейский "Зеленый курс" и систему торговли квотами на выбросы. Вместо этого для производства энергии предлагается активнее использовать атомную энергетику, газ и уголь.

Также "АдГ" требует отменить выборы в Европарламент. Вместо этого орган должен состоять из делегатов национальных парламентов.

Ультраправые хотят полностью лишить Европейскую комиссию полномочий, оставив ей лишь координационную роль. Центром принятия всех решений на уровне ЕС должны стать главы государств и правительств.

Суд ЕС, согласно предложениям, должен превратиться лишь в арбитражный орган, а национальное законодательство должно иметь преимущество перед правом ЕС.

Рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища предлагается перенести в третьи страны, а солидарного распределения просителей убежища между государствами ЕС не должно быть. Иными словами, страны на внешних границах союза останутся один на один с проблемой.

Кроме того, отмечается, что любую "ЛГБТ-пропаганду" необходимо запретить в учебных заведениях. Что именно имеется в виду, "АдГ" не уточняет. В настоящее время в ЕС преобладает консенсус относительно того, что просветительская работа по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, адаптированная к возрасту, защищает подростков от психологических проблем.

Предложения "АдГ" в отношении ЕС появились вскоре после пресс-конференции в Брюсселе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, которая представила аналогичные инициативы.

Партия "Национальное объединение" Ле Пен и "АдГ" ранее поссорились и больше не входят в одну политическую группу в Европарламенте. Однако в содержании их программ до сих пор много общего. Если Вайдель и Ле Пен придут к власти в ближайшие годы, Германия и Франция, вероятно, кардинально изменят Европейский Союз, который обе страны вместе строили после Второй мировой войны.

Напомним, большинство немцев считают "АдГ" угрозой для демократии, свидетельствуют результаты опроса.

Между тем депутат от "АдГ" впервые в истории Германии был избран председателем земельного парламента.