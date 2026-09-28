Президент Сербії подав у відставку

Президент Сербії Александар Вучич у неділю оголосив, що подав у відставку з цієї посади та анонсував свою участь у майбутніх парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Вучич, який обіймав посаду президента майже 10 років, оголосив, що у понеділок передасть свої обов'язки спікерці парламенту Ані Брнабич.

Перший тур президентських виборів у Сербії має відбутися до кінця грудня.

"Я йду у відставку, бо вважаю це справедливим: президентські вибори мають відбутися до кінця грудня", – заявив Вучич.

Він нагадав про своє рішення взяти участь у парламентських виборах, запланованих на 25 жовтня. За словами політика, він захотів балотуватися на них як звичайний громадянин, а не президент, бо це було б "справедливо".

"Для мене демократія як форма політичного устрою є дуже важливою. Завжди саме ті, хто уникав діалогу, говорили про тиранію в суспільстві", – зазначив Вучич.

З цієї нагоди він повідомив, що в передостанній день свого терміну повноважень помилував 49 осіб, 23 з яких були пов’язані з протестами, що тривають у Сербії уже майже два роки. Як оголосив Вучич, він помилував 12 осіб із "Групи Новий Сад", незважаючи на думку служб безпеки. Решта 11 осіб – учасники інцидентів проти "блокадників".

Нагадаємо, відставці Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року, після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

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