В Сербии заявили о задержании подозреваемых в подготовке актов насилия во время выборов

В среду, 21 октября, сербская полиция задержала шестерых человек по подозрению в подготовке актов насилия против полиции и политических оппонентов во время парламентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.

Об этом сообщила Высшая прокуратура, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В заявлении Высшей прокуратуры отмечается, что пятеро подозреваемых были задержаны в городе Нови-Сад по подозрению в "подстрекательстве и поощрении к свержению высших государственных органов силовым путем".

В прокуратуре утверждают, что они якобы вербовали людей, которых намеревались привезти в Белград в день выборов для нападения на политических оппонентов и полицию.

Отмечается, что шестого человека, задержанного в Белграде, подозревают в том, что он мог руководить подготовкой так называемых мобильных групп к физическим столкновениям и насилию, якобы "готовившись к войне".

Как известно, 9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

А сам Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии.

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