В Польше обнаружили учебный летательный аппарат союзных войск НАТО

Польская военная жандармерия сообщила об обнаружении летательного аппарата, принадлежащего союзным войскам одной из стран НАТО, в Подкарпатском воеводстве.

Об этом говорится в заявлении в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Отмечается, что военнослужащие союзных войск одной из стран НАТО, участвующие в учениях в Польше, потеряли связь с летательным аппаратом 21 октября примерно в 16:45.

Воздушное судно, падение которого не создало угрозы жизни и здоровью людей и не привело к повреждению инфраструктуры, обнаружили в населенном пункте Виджа Подкарпатского воеводства.

Как сообщается, польская военная жандармерия совместно с другими службами обеспечивает охрану места падения учебного летательного аппарата.

После осмотра места происшествия объект будет возвращён союзным войскам.

В этот день в польском городе Любачев, недалеко от границы с Украиной, обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на дрон, в связи с чем жильцов части окружающих домов эвакуировали.

Напомним, в одном из воеводств Польши в понедельник, 19 октября, были обнаружены фрагменты воздушных шаров неизвестного происхождения.

13 октября, во вторник, на пляже в Карве в Поморском воеводстве были найдены обломки дрона – речь идет о польском экспериментальном дроне из Института военной авиационной техники.