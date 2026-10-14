Норвегія виділить Україні понад $78 млн додаткової економічної допомоги

Норвегія надасть Україні додаткові 750 млн норвезьких крон (близько $78,5 млн) для підтримки функціонування держави в умовах повномасштабної війни.

Про це міністр розвитку Норвегії Осмунд Аукруст заявив в інтерв’ю виданню VG, передає "Європейська правда".

За словами норвезького міністра, кошти допоможуть фінансувати зарплати працівників бюджетної сфери, соціальні виплати та відновлення інфраструктури.

Фінансування спрямують до програми підтримки України SPUR 2 Світового банку. Норвезький внесок дозволить збільшити обсяг кредитних коштів, доступних для України.

За словами Аукруста, кожна норвезька крона внеску може забезпечити приблизно три крони кредитного фінансування для України. Таким чином, 750 млн крон можуть допомогти залучити понад 2 млрд крон у вигляді кредитів.

Механізм передбачає, що Норвегія надає початкове фінансування, а Світовий банк використовує свою кредитну спроможність для залучення коштів на фінансових ринках, які згодом надають Україні у вигляді кредитів.

"Війна ведеться на передовій, але вона також ведеться щодня – шляхом забезпечення функціонування суспільства, гарантування того, щоб діти могли ходити до школи, а медсестри, які лікують поранених, отримували зарплату", – сказав міністр.

Наприкінці вересня стало відомо, що Норвегія збільшує фінансову підтримку гуманітарної діяльності щодо викрадених Росією українських дітей, цивільних осіб, позбавлених волі, та військовополонених, оголосивши про новий внесок у 25 млн крон (2,3 млн євро).

Також писали, що Норвегія виділить 90 млн євро до програми Ukraine Facility для сприяння реформам у сферах боротьбі з корупцією та енергетиці.