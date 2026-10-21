Зеленский: Украина и Норвегия работают над тремя оборонными проектами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Норвегия работают над тремя оборонными проектами.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с представителями СМИ, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте он отметил, что первые результаты по защите от "шахидов" ожидаются через 1,5–2 месяца.

По словам президента, один из проектов реализуется совместно с норвежской компанией Kongsberg, а второй касается системы "Фрейя".

"Мы благодарны за такую последовательную работу наших норвежских партнеров по укреплению этого проекта "Фрейя", верим в его успех", – сказал Зеленский.

Третий, в свою очередь, касается противовоздушной обороны и спутниковой связи. Детали пока не разглашаются.

Также Зеленский добавил, что стороны обсудили пакет энергетической поддержки Украины.

Сообщалось, что Зеленский во время визита в Осло встретился со спикером Стортинга Норвегии Масудом Гарахани и лидерами всех политических партий страны.

Недавно сообщалось, что Норвегия предоставит Украине дополнительные 750 млн норвежских крон (около $78,5 млн) для поддержки функционирования государства в условиях полномасштабной войны.