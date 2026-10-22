Дания предоставляет кредит в 113 млн долларов дочерней компании украинского производителя ракет Fire Point

Дания предоставляет кредитную гарантию на сумму 750 млн крон (112,6 млн долларов) датской дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Министерства предпринимательства и конкурентоспособности Дании.

В прошлом году Дания пригласила украинскую компанию Fire Point на свою территорию в Южной Ютландии. Теперь ей предоставляют кредит, финансируемый государством, поскольку война в Украине не позволяет Fire Point получить кредит на обычных условиях в Дании.

"Благодаря присутствию украинской оборонной компании на датской земле мы получаем знания, производство и партнерские отношения, благодаря которым Украина сможет победить, датская оборонная промышленность укрепится, а Европа станет сильнее и независимее", – заявил министр по вопросам бизнеса и конкурентоспособности Мартин Лидегаард.

По словам министра обороны Йеппе Брууса, Дания стала первой страной, принявшей решение о разрешении на создание украинского оборонного предприятия.

"Поддержка Данией украинской оборонной промышленности повышает боеспособность украинских вооруженных сил. Для Украины чрезвычайно важно получать больше критически важного оборонного оборудования и технологий из надежных цепочек поставок. Ведь когда украинская оборонная промышленность располагается за пределами Украины, производство лучше защищено от российских атак", – сказал Йеппе Бруус.

В то же время присутствие Fire Points, за словами министра, расширяет возможности сотрудничества с Вооружёнными силами и датскими предприятиями, что позволит Дании получить доступ к уникальным технологиям и опыту, наработанным в условиях войны.

Финансирование датской дочерней компании Fire Points осуществляется через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO). По словам генерального директора фонда Педера Лундквиста, в настоящее время EIFO участвует почти в 40 проектах по поддержке Украины.

В прошлом месяце Дания ускорила оказание помощи Украине в ответ на недавний инцидент, во время которого российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета. Новый пакет помощи составляет 1,8 млрд датских крон (276 млн долларов).

Также в Датской службе национальной безопасности и разведки (PET) заявили, что Россия начала диверсионные операции против датских компаний, поставляющих товары в Украину.